El 'off the record' de Suárez en el que reconocía que si hubiera celebrado un referéndum, habría ganado la República

En sus declaraciones Adolfo Suárez reconocía que incluyó la monarquía en la ley de reforma política porque si se hubiera celebrado un referéndum habría ganado la república. La periodista que hizo esa entrevista, Victoria Prego, defiende que ese corte no se emitió en su día porque era 'off the record'.

En El Independiente Prego declaraba: "Si Antena 3 hubiera querido en su día emitir la entrevista con Adolfo Suárez, yo habría eliminado el corte en el que me hace esa confesión. Y no por su contenido, que habla de una obviedad, sino porque se tapa el micrófono con la mano, lo cual evidencia que esa declaración no deseaba compartirla con los espectadores. 'Off the record', se llamaba esa figura cuando era respetada. Y yo era, y sigo siendo, de la antigua escuela".