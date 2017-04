El levantamiento del secreto de sumario del caso Diana Quer deja al descubierto 200 investigados y pinchazos telefónicos

La familia de Diana Quer ha recibido la decisión del juez de archivar el caso y levantar el secreto de sumario como un jarro de agua fría. Pedro Víctor de Bernardo, abogado de la madre de Diana Quer, Diana López Pinel, asegura que no entienden esta decisión ya que no hay partes personadas en el caso contra las que dirigir una acción penal y mantener el secreto de las actuaciones "no perjudica a nadie".

Tal y como asegura Alfonso Egea el levantamiento del secreto deja al descubierto un sumario donde figuran más de 200 sospechosos y pinchazos telefónicos con escuchas.