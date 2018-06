El coronel Pedro Baños, tras su nombramiento fallido en el Gobierno de Pedro Sánchez: "Conmigo han hecho un asesinato social"

El coronel Pedro Baños, experto en geopolítica y geoestrategia, ha valorado la medida de Donald Trump de separar a los niños migrantes de sus padres y encerrarlos en jaulas. Algunos de ellos, de menos de un año. Los llantos desgarradores de los niños han conmovido a la comunidad internacional. Baños considera que desde que Trump ha abandonado el consejo de Naciones Unidas se está saliendo paulatinamente de la Declaración Universal de Derechos Humanos."Estados Unidos pretende imponer un nuevo orden, preocupante. Trump se está retirando de la ONU, todo está muy relacionado con el apoyo que quiere darle EEUU a Israel, que se queja de que la ONU critique sus medidas".

Considera que inyectar dinero a países a los países con grandes flujos migratorios no es la solución al problema. "Son países que ya son muy ricos. Nigeria es el país más rico de todo África, pero hay mucha desigualdad. Inyectar dinero a gobiernos corruptos no va a solucionar el problema. Hay países como Mali en el que el número de hijos por mujer fértil supera los 7". Apuesta por medidas colectivas de la UE y una visión estratégica.

Para Baños la clave está en ayudar a los países a progresar y a crear una clase media. "Hay que ayudar a los países a desarrollarse pero con seriedad, no inyectar dinero a gobiernos corruptos que no lo van a repartir con el pueblo. Para Baños es importante que la Comunidad internacional se muestre prudente con las políticas migratorias "porque esto puede llevar a que se rompa Europa". "Esta produciéndose una polarización de las sociedades y se culpa a los inmigrantes como culpables de la crisis económica".

El nombre de Pedro Baños sonó como el del nuevo director de Seguridad del Gobierno de Pedro Sánchez. Asegura que recibió una llamada de teléfono en nombre de Pedro Sánchez para ofrecerle el cargo. "Entonces pensé que las cosas iban a cambiar realmente porque yo nunca he estado metido en política pero como militar sirvo a España hasta la médula". Sin embargo, horas después de que se anunciara su futuro nombramiento, Baños asegura que se articuló una campaña para desprestigiarle en la que se le acusaba de ser agente secreto al servicio de Rusia. "Se me acusó de ser espía de Putin, incluso de avistador de ovnis, por haber participado en el programa Cuarto Milenio", señala. Cree que en el PP y Ciudadanos había un interés político de que no se produjera el nombramiento. Además, considera que por parte de algunos estados muy enfrentados de Rusia había interés en que no entrara en el Gobierno e incluso a alguna personalidad internacional como la de George Soros como responsable de apoyar la campaña en la sombra.

"Conmigo han hecho un asesinato social, en mi libro expliqué cómo se realiza y lo han aplicado tal cual", afirma.