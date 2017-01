El abogado de la madre de Diana Quer, sorprendido tras las últimas declaraciones

Pedro de Bernardo, abogado y portavoz de Diana López, madre de la joven desaparecida en A Pobra de Caramiñal, se ha mostrado sorprendido al conocer que su clienta mandó un mensaje de Whatsapp a una redactora de Espejo Público en el que ponía "ahora lo puedo decir: que Diana volvió a casa y se cambió de ropa".

"No conozco las declaraciones en las que decía que no sabía que ropa llevaba, si ahora hay un WhatsApp que dice eso, me parece perfecto. Hablaré con Diana. Lo importante es que el grupo de investigación sepa las cosas. Supongo que habrá que contextualizarlo en el shock que atravesaba Diana en los primeros días", ha declarado el abogado de la madre de Diana Quer.