El abogado de Diana López: "Si no la resuelve la UCO, la desaparición de Diana Quer no la resuelve nadie"

Asegura que la madre de Diana Quer solo cree en las informaciones que les confirma el grupo de investigación. "La madre recibe la información que le comunica el grupo. Está en contacto diario con el jefe de la investigación", afirma.

Víctor de Bernardo sostiene que la madre de Diana sigue manteniendo una hipótesis clara sobre la desaparición de su hija. Aunque no ha desvelado la hipótesis sí confirma que no cree que su hija haya desaparecido voluntariamente.

El letrado destaca que tiene que desdoblar su personalidad para ejercer en este caso. "He llegado a llorar. Cuando fuimos a Galicia Diana me puso una grabación de Diana y Valeria cuando eran pequeñas. Soy padre de dos hijas y se me saltaron las lágrimas". No le cuesta colocarse "en el escenario que puede suponer que te arrebaten a una hija de esa manera".

Como profesional se muestra fuerte dándole esperanzas y como jurista se encuentra a la expectativa de lo que pueda ocurrir "para entrar a asalto en el procedimiento".

Asegura que está aprendiendo mucho de Diana López. De "cómo una persona que se aferra a una esperanza es capaz de no abandonarla". Confía en que el caso se va a resolver "porque es un grupo muy profesional". "Si no lo resuelve la UCO, este caso no lo resuelve nadie", apunta.