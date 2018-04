"Sabíamos que la gravedad del asunto era mucho mayor que el caso de Javier Maroto o Pablo Casado. Sabíamos que había una trama corrupta que había falsificado expedientes, habían fomentado o beneficiado que se entrara en el sistema público para decir fraudulentamente que tú has cursado algo que no has cursado", señala Raquel Ejerique.

Ejerique sostiene que eran conscientes de que iban "a pelear con una máquina de barro que incluye una querella" de la que asegura haber recibido notificación.