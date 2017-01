Echenique: "El giro de la abstención tiene que ser muy traumático para el PSOE"

El Secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, se reafirma en que el suyo es el único partido nacional que va a votar en contra del suplicatorio de Francesc Homs. Entienden que "es en los juzgados donde hay que perseguir la corrupción de la antigua convergencia". No le parece bien "que se judicialice el problema territorial que vive España". Considera que hay que dar voz a los catalanes para que se construya un proyecto común y deje de aumentar el sentimiento independentista.

Considera que "después de toda la gasolina que ha echado el PP con la independencia de Cataluña la pedagogía no es sencilla" pero cree que los datos avalan la posición de Podemos. Considera que desde que se tumbó el Estatut de Cataluña el independentismo no ha parado de crecer y el hecho de que una opción no independentista como En Comú Podem gane las generales en Cataluña dice mucho de cómo está el conflicto.

Sobre el posible viraje hacia la abstención del PSOE, cree que tiene que ser una decisión traumática para el partido aunque piensa que han elegido a las personas más apropiadas para dirigir este giro. Ha recordado que Javier Fernández gobierna en Asturias con unos presupuestos aprobados por el PP y le ve cercano al partido de Mariano Rajoy.

Sobre las posibles tensiones entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón destaca que le recuerdan a 'Murder y Scully' en la serie de televisión 'Expediente X'. "No se entiende el partido sin los dos", matiza. "Yo tampoco tengo el mismo tono que Pablo o Carolina, pero eso es bueno", zanja.