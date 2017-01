DECLARACIONES ANTES DE DECLARAR ANTE EL JUEZ

En Espejo Público hemos hablado con Diana López pocas horas antes de declarar antes del juez sobre la custodia de su hija Valeria. "Yo se perfectamente cómo soy y cómo es la relación con mis hijas. No tengo que explicarlo a nadie. Lo que voy a hacer es pelear por mis hijas, por las dos. Con Valeria no he tenido ningún contacto, no se lo permiten", declaró.