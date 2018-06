MÁLAGA | LA RETUVO DURANTE 8 DÍAS

Detenido por secuestrar a una mujer con la que quedó después de conocerla por Internet y abusar de ella en Benalmádena

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por retener a una mujer durante 8 días y además, obligarla a mantener relaciones sexuales. La víctima es de República Dominicana. Conoció al detenido por Internet y viajó a Málaga para conocerle. Enseguida el secuestrador la encerró, no le dejaba usar el móvil ni vestirse. Además, casi no le daba comida. Todo esto sumado a abusos sexuales y agresiones. La víctima consiguió escapar llamando a una prima y hablándole en clave, ya que estaba siendo constantemente vigilada. Asegura que el detenido grabó vídeos e hizo fotos de ella, y que probablemente no es su primera víctima.