Desvelamos las graves amenazas de muerte que recibió Cao de Benós

Se dice que llegó a tener hasta tres pistolas detonadoras trucadas en su casa, para utilizarlas con munición real. El no embajador norcoreano, justificaba esta compra ilegal: "He comprado estas armas porque he recibido amenazas de muerte".

Amenzas a las que ha tenido acceso Espejo Público. En la denuncia que Cao de Benós interpuso ante los Mossos de Escuadra en el 2012 se describen los mensajes que el polémico embajador recibía: "Eres un hijo de p... con todas las letras. Solo te digo que cuando vengas a Cataluña, sabiendo donde vives, llevaré la escopeta y te reventaré a tiros a ti y a toda tu familia."

Advertencias intimidatorias muy explícitas que según la víctima, han continuado en el tiempo hasta el día de hoy. Duras amenzas que hacían a Cao de Benós temer por su seguridad y por la de su familia cada vez que venía a España. Por ello, busca una escudo para protegerse. Sin embargo elige un método de protección ilegal que le cuesta el ingreso de una noche en prisión.

La operación en la que se ha visto involucrado está todavía bajo secreto de sumario. De momento, Cao de Benós deberá personarse en los juzgados cada 15 días hasta que se esclarezca cuál fue su papel.