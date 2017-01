La historia de 'Lee', el hombre que reinserta a jóvenes conflictivos gracias al kárate

'Lee' es un exguardaespaldas que tras quedarse sin empleo es recolocado como auxiliar en una biblioteca de Santa Coloma. Allí se encuentra con un panorama desolador. La biblioteca es el campo de batalla de un grupo de jóvenes al borde de la exclusión social que hacen la vida imposible a los usuarios de esta biblioteca.

'Lee' logra que estos jóvenes dejen esta actitud violenta. Lo logra gracias al kárate. De los cuatro chavales con los que empezó, actualmente tiene a más de 140 jóvenes a los que da clases gratuitas en un polideportivo cedido por el ayuntamiento.

"Al principio fue difícil porque les pides algo y no tienes nada para darles a cambio. Luego les demostré que les iba a ayudar en cuestiones de desahucios o necesidades básicas, pero al principio fue complicado", asegura 'Lee' a Espejo público. Reconoce que cuando conoció las condiciones en las que muchos de estos jóvenes vivían , "entendí lo que hacían. Me sentía impotente por no poder hacer más".