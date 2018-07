"Le condenaron a dos años que nunca cumplió"

"A la niña le ha afectado demasiado lo que pasó con Santiago del Valle". Nica, la madre de la pequeña acosada por el asesino confeso de Mari Luz en Gijón, ha confesado que su hija sigue sufriendo las consecuencias de aquel acoso por el que fue condenado a más de dos años de prisión que nunca cumplió."La niña no ha vuelto a ser la misma desde entonces. Ahora se ha vuelto mucho más desconfiada", dice.

Isabel García, la mujer de Santiago del Valle, le daba la vuelta a la versión y declaró durante el juicio que era la niña la que acosaba a su marido. "Fuí yo la que le tuve que decir que era un hombre casado. Ninguna mocosa me iba a quitar a mi marido", llegó a decir en el juicio.

En su momento, la pequeña confesó que Santiago del Valle se matriculó en el instituto de al lado. "Al principio solo miraba, pero yo temía que me pudiera pasar algo", ha dicho. Nica, su madre, afirma que Santiago del Valle ni siquera se llevaba material escolar para apuntar, ni libros para estudiar. "Es muy fuerte que eso pudiera pasar", afirma.

"Cuando puse la denuncia me enteré de su historial porque me enseñaron una foto", dice Nica. Le condenaron a 2 años y medio de prisión y 12.000 euros de indemnización que tiene que cumplir en 2013. La pequeña confiesa que, "cuando salió en la tele por lo de Mari Luz pensé que me podía haber pasado a mí, en lugar de a ella. Me quedé pasmada", asegura.