Carles Recio, el funcionario acusado de no trabajar en 10 años: "Siempre he estado haciendo un trabajo de negro"

El funcionario Carles Recio, acusado de cobrar 50.000 euros anuales como jefe de la Unidad de Actuación Bibliográfica durante más de 10 años sin ocupar nunca su puesto de trabajo se ha justificado ante el programa Espejo Público.

Este valenciano asegura que lleva en la Diputación trabajando 20 años y durante sus salidas visitaba el archivo general y alguna comarca o pueblo como parte de su labor profesional.

Asegura que no tiene que dar explicaciones a nadie de sus entradas y salidas y que durante todos estos años el trabajo se ha presentado y no ha habido ninguna queja. Se ha justificado asegurando que los ordenadores de la Diputación "no eran demasiado buenos". "Siempre he estado haciendo una labor documental, de redacción y asistencia literaria. Ha sido un trabajo de negro", asegura.