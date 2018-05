Borja Semper: "Una moción de censura ahora mismo desestabilizaría la economía y el tema catalán"

Sémper anticipa que durante las próximas 2 semanas "vamos a asistir a un juego político entre PSOE, Podemos y Ciudadanos" para presentar o no una moción de censura contra el PP. Un juego que considera legítimo pero que cree que no debe anteponerse a "la estabilidad que necesitamos en España". "No creo que salga adelante la moción, desestabilizaría la economía y la patata caliente que hay en Cataluña".

El presidente del Partido Popular en Guipúzcoa cree que el PNV y Bildu están teniendo un movimiento similar al de Cataluña en los fines y diferente en las formas. "Es importante llegar a un acuerdo entre los dos grandes partidos al menos en estas dos materias, una moción previo juego debilitaría la respuesta del Gobierno", señala.