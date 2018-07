Blanca Manchón, tras perder a sus patrocinadores por ser madre: "Ahora disfruto más los triunfos"

DISCRIMINACIÓN

Blanca Manchón, seis veces campeona del mundo en la categoría de vela, perdió a sus patrocinadores tras convertirse en madre. Fueron desapareciendo poco a poco cuando se enteraron de su maternidad. Le decían que su imagen ya no encajaba con la de la marca y las instituciones alegaron un cambio de Gobierno. Luchadora nata, Blanca se financió su propia competición y a día de hoy lucha por volver a estar en lo más alto."El windsurf es un deporte minoritario y es difícil conseguir patrocinadores privados. Soy profesional desde los 14 años, incluso después de una lesión de 6 meses los patrocinadores me apoyaron. Sólo me dejaron sola tras el parón de ser madre", lamenta.