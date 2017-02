Alcaldesa de Benaoján (PSOE): "Antes del pacto con Ciudadanos lo que aplicaba la Junta de Andalucía en impuestos de sucesiones era injusto"

Soraya García Mesa (PSOE), alcaldesa del pueblo malagueño de Benaoján, y Álvaro López de Castro, abogado asturiano mantienen opiniones opuestas sobre el impuesto de sucesiones. Mientras la alcaldesa mantiene que la culpa la tienen Rajoy y Montoro "por congelar la financiación autonómica". Él estima que el impuesto de sucesiones es "un atraco a mano armada que con una buena gestión, no sería necesario".

La alcaldesa denuncia que el Gobierno recorte en financiación a las autonomías y les ceda la autonomía de fijar este impuesto. "Si no recaudas no puedes hacer sostenibles determinados servicios de la Comunidad y si recaudas generas crispación y malestar", afirma.

Por su parte, López de Castro no entiende que si todos lo españoles tienen los mismos derechos y obligaciones haya tanta diferencia sobre el impuesto de sucesiones en comunidades como Asturias, Andalucía o Extremadura. El abogado no se identifica con ninguna sigla política pero tiene pensado poner en marcha un partido llamado 'Contra el impuesto de sucesiones' tras las próximas elecciones autonómicas si no se regula el impuesto.

La alcaldesa pide al Gobierno que autoregule los impuestos de sucesiones y reconoce que antes del pacto con Ciudadanos lo que aplicaba la Junta de Andalucía en términos de impuestos de sucesiones "era injusto".