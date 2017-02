"A Pablo Ráez le daba igual no recibir una médula pero quería que se llegara al millón de donantes"

El youtuber Juan Alberto Benitez conocido como 'TuMamaMeToca' se unió a la causa de Pablo Ráez después de ir a conocerle al hospital. Ambos se admiraban mutuamente. "Era un niño hombre, cada vez que iba a verle al hospital me daba alguna lección", recuerda el youtuber sobre su amigo, fallecido el pasado sábado tras rechazar un segundo trasplante de médula.

Asegura que a Ráez no le importaba no recibir un trasplante de médula. El joven marbellí impulsó una campaña de sensibilización para donar con la que quería que se alcanzara el millón de donantes pero su prioridad no era un donante para él, sino que calara el mensaje.

Pablo Ráez difundió su lucha contra la leucemia a través de sus redes sociales. En Espejo Público compartió su testimonio de vida en varias ocasiones. La última vez que intervino en el programa el joven ya sabía de la gravedad de su enfermedad y decidió irse a casa a disfrutar de su familia.