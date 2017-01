Ximo Puig: "El PSOE tiene que estabilizar al enfermo, que es lo que está haciendo la gestora"

Para Ximo Puig lo más inmediato que tiene que hacer el PSOE es "estabilizar al enfermo". "Es la hora de hablar y decir la verdad", mantiene. Uno de los errores que atribuye al PSOE en los últimos meses ha sido "generar falsas expectativas a los ciudadanos que no eran posible". No tiene miedo a unas terceras elecciones y piensa que hay muchos candidatos posibles que podrían representar al PSOE ante esa tesitura.

Asegura que en Valencia se está trabajando más allá de que haya o no haya gobierno. Cree que porque el Gobierno esté en funciones haya determinados presupuestos en los que no se pueda avanzar y solicita una reforma inmediata del modelo de financiación.

"El talante del PP es insultante y no asume que ha perdido la mayoría absoluta. Tiene que haber un cambio de talante y de formas", destaca. Cree que Pedro Sánchez hizo un gran esfuerzo para formar Gobierno pero no tuvo éxito. "Nosotros le seguimos en ese momento aunque no estábamos de acuerdo con el pacto con Ciudadanos", mantiene. Pide respeto a la pluralidad y prefiere no juzgar la labor de Sánchez.

Afirma que un Gobierno liderado por el PSOE con el apoyo de los independentistas era "imposible" porque los partidos nacionalistas catalanes tienen posiciones incompatibles con esa alternativa. "Ese acuerdo no era posible", zanja.