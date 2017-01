Vive exiliado en España pues la situación en Venezuela le impide vivir allí. El padre del opositor Leopoldo López, encarcelado en Venezuela, ha relatado en Espejo público la situación que se vive en su país. "Los derechos no se negocian. No por qué el señor Zapatero dice que se ha llegado a un acuerdo para el diálogo", al tiempo que asegura que el ex presidente zapatero no se reunió con él antes de viajar a Venezuela.

Según Leopoldo López, "Mi hijo no va a negociar privilegios para él, ha pedido ser el último en salir de prisión", asegura. Leopoldo López lo tiene claro, "vamos a quitarnos las caretas. Maduro ya dio el golpe".