"Lo de las subvenciones sale en un momento para que no se hable de otras cosas"

Fernando Trueba ha hablado con Espejo Público y ha hablado de todos los temas de la actualidad de nuestro país. El director de cine se ha mostrado muy preocupado con la deriva soberanista en Cataluña y ha criticado los nacionalismos en su conjunto. "Lo veo con tristeza y preocupación. Han conseguido meter esta basura del conflicto nacionalista dentro de las familias. Es terrible. Yo no quiero vivir en un lugar donde se pregunta de qué origen eres. No creo en los nacionalismos, ni catalán, ni español". Sobre las polémicas declaraciones en las que Trueba decía que no se sentía español, el director de cine asegura que fue un momento "triste" pues "manipulan tus palabras y se meten en tus sentimientos".

En cuanto al tema de las supuestas irregularidades en las subvenciones al cine, Fernando Trueba ve intereses en que esto salga ahora a la luz. "No me gusta hablar del tema de las subvenciones porque siempre que se habla de cine se habla de eso. Es algo que se lleva investigando hace años que ha salido ahora no se por qué. Obviamente en el cine hay problemas como en todos los sectores. Tengo la sensación de que esto sale en un momento como para que no se hable de otras cosas".