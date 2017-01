"Si mi partido me pide que dé un paso al lado, lo daré"

Es el hombre elegido por el PP para llevar las negociaciones con Ciudadanos de cara a una posible investidura de Mariano Rajoy. Óscar Clavell está procesado por supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude. Ha hablado para Espejo Público y nos ha explicado por qué se encuentra procesado.

"Mi caso es puramente administrativo. En diciembre de 2010 autoricé el adelanto del pago de las nóminas a 40 familias en Vall d'Uxó. Hay 8 sentencias, que me dan la razón de aquello que hice", explica Clavell. Además, el dipiutado del PP asegura que, "independientemente de esto, si mi partido me pide que de un paso al lado, Óscar Clavell no será un obstáculo para que haya Gobierno en España".