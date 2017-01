Pilar Rahola: "Chacón ha decidido que su estrategia política pasa por el victimismo"

Carme Chacón se quejaba en Espejo Público de la falta de pluralidad en Cataluña. "Estamos teniendo un deterioro en la convivencia en Cataluña y unos brotes de intolerancia que no he vivido nunca", dijo en el plató en referencia a las acusaciones entre otros de Pilar Rahola que habló de traición en la postura de la dirigente socialista.

Rahola, en Espejo Público ha querido defenderse y matizar sus argumentos. "Chacón ha decidido que su estrategia política pasa por el victimismo. Cuando ella se presentó a las elecciones en Cataluña para frenar al PP, parecía la Cataluña plural y, de golpe ¿ya no existe esa Cataluña?. De qué país me habla Chacón. Ni el PSC la apoya, lo que pasa es que ha descubierto que esto vende en España y ha dicho, me apunto".

Según Rahola, "Cataluña es una nación digan lo que digan las leyes y le estáis sacando la piel a un cadáver que todavía no está muerto", afirma. "La hoja de ruta está escrita desde el primer informe del Consell de Transició Nacional. Lo que más valor tiene en Cataluña sobre la consulta es la unidad y esta, a pesar de lo que se diga existe".