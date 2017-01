"No pensé que Soler estuviera detrás de mi intento de secuestro"

Juan Bautista Soler, un empresario valenciano que presidió el Valencia Club del fútbol hasta el año 2008, está acusado de intentar secuestrar al que fuera su sucesor en el cargo, Vicente Soriano, quien le había sustituido en el cargo como presidente valencianista. ¿Las razones?, el pago de una supuesta deuda de este con Soler. Hoy ha roto en Espejo Público su silencio por vez primera.

"Quien se pone en contacto conmigo es la policía y me dicen que tengo que tener mucho cuidado, que estoy en peligro, aunque no me concretan qué peligro es", asegura Soriano. "Reuní a mi mujer y a mis hijos en casa y les conté lo que había. Creo que ellos sufrieron más que yo". En cuanto a los detales del secuestro, Soriano no ha querido entrar en profundidad al encontrarse subiudice la investigación. "Es todo muy complicado porque cuando te enteras de los que te puede suceder en base a unos argumentos completamente ficticios. Yo al señor Soler le debo tanto como cero". El que fuera presidente del Valencia, Vicente Soriano reconoce que Soler le ha estado "acosando" los últimos años. "Cuando la policía me avisó de que estaba en grave peligro pensé en todo. Muerte, secuestro, que hicieran daño a mi familia, de todo".

Sobre las razones que llevaron a Soler a planificar su secuestro, Vicente Soriano ha desmentido que tenga ninguna deuda con Soler "los tribunales me han dado la razón a mí", asegura. También se ha sorprendido de que su predecesor en el cargo estuviera detrás de la trama. "En principio no pensé que estuviera implicado el señor Soler. No tengo miedo a encontrármelo en la calle y me gustaría decirle algunas cosas, pero no debo", sentencia.