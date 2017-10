Pedro Ruiz, sobre Cataluña: “Veo mi vida destrozada con este culebrón inacabable”

Pedro Ruiz es catalán, tiene su casa, su familia y su infancia allí. Preguntado sobre cómo está viviendo estos momentos asegura estar "triste".

Además confiesa que no cree en los signos y dice que "no ha votado nunca", pero con todos los acontecimientos que están ocurriendo ha visto "arañada" su patria, que es su infancia. Asegura que ve su "vida destrozada con este culebrón inacabable que nos tiene secuestrados a todos".

Además, recuerda que una vez tuvo que decirle a un político "no se olvide de que usted no es el jefe de 47 millones de empleados, usted es el empleado de 47 millones jefes", frase que no ha dudado en repetir este lunes.

Sobre su nuevo espectáculo dice que es "como si estuviera en el salón de su casa" y cuenta "anécdotas verdaderas y la gente me puede hacer preguntas"