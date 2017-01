Pablo Ráez: "No me importa si no aparece un donante para mí, quiero que se llegue al millón"

Su mensaje no puede ser más positivo. Pablo Ráez ha pasado 63 días hospitalizado luchando contra la leucemia pero no ha perdido la sonrisa. Acaba de recibir el alta y aunque todavía no se ha encontrado un donante compatible con él, se muestra contento y satisfecho por la repercusión que ha tenido su acción en las redes sociales. "Es maravilloso poder estar en casa. Disfrutar de dormir en mi cama, levantarme aquí, desayunar ... estoy superfeliz".

Su campaña en favor de la donación de médula ha logrado que solo en la provincia de Málaga se haya incrementado en un 1000 por ciento la donación de médula, aunque todavía ninguna es compatible con él. "No estoy pensando que ójala aparezca un donante. Pienso que se llegue al millón. No me importa si no aparece un donante para mí en ese millón. No lo estoy haciendo por mí. Tendrá que pasar lo que tenga que pasar y a vivir el presente siendo feliz".

A pesar de todo, Pablo transmite un mensaje super positivo y de esperanza a todos los que padecen esta enfermedad. "No te puedes amargar por cualquier cosa. Tienes que vivir tu día a día y tu presente. No te puedes amargar por lo que vendrá", afirma.

Pablo reconoce que no ha sido un camino fácil."La fuerza se saca de muchos sitios, en los momentos peores es un duelo contigo mismo. No existe familia, amigos ni redes sociales. En los momentos más duros, cuando pensaba que me iba a morir, ha sido una batalla conmigo mismo. He luchado mucho contra mí y decirme aguanta Pablo que ya te queda menos".