Mayte Zaldívar, tras su paso por prisión: "La vida me ha cambiado mucho y es difícil adaptarse, recuerdo los olores, los cerrojos, las sirenas"

ENTREVISTA MAYTE ZALDÍVAR

Mayte Zaldívar ha estado dos años en la cárcel tras ingresar en prisión en octubre de 2014, es expareja de Julián Muñoz y ahora ha decidido ser empresaria. 'Espejo Público' le realiza la primera entrevista en televisión. Mayte no ha vetado ninguna pregunta, y además es absolutamente gratuita: "La estancia en prisión ha sido muy dura. Yo he sido presa, y el número de ser presa no se te olvida", además hace referencia a Isabel Pantoja: “Julián ha sido responsable, pero ella se metió en mi vida y no se lo voy a perdonar”