"Lo más grave es que a Zaida le hicieron la vida imposible tras el acoso"

José Lóbez es comandante del Ejército y marido de Zaida Cantera. Se ha mostrado muy molesto por las explicaciones que el ministro de Defensa dio en el Parlamento. "No ha entendido nada", ha declarado en la entrevista que ha mantenido en Espejo público. "He estado 20 años en el Ejército y soy consciente de que puede haber depredadores como en cualquier sitio, lo que no es normal es que una vez que se condena al acosador, todos los amigos de este se dediquen a hacerle la vida imposible a la víctima. Eso es lo grave".

Lóbez ha explicado que su mujer, Zaida, pidió al ministro que le sacara del entorno de los amigos del acosador y el ministro no hizo caso. "Es indignante que el ministro ni siquiera haya querido enterarse de lo que ha pasado en el caso", denuncia Lóbez.

Zaida Cantera, capitán del Ejército de Tierra, fue víctima de acoso sexual por parte de un superior. El teniente coronel Lezcano-Mújica fue condenado a dos años y diez meses de prisión por un delito de abuso de autoridad y trato degradante, pero no por abusos sexuales ya que no estaban recogidos en el codigo penal militar. Lo más degradante es que durante el proceso, Lezcano Mújica fue ascendido a coronel. Ahora ya está libre y continua su carrera como si nada, mientras que Zaida, la víctima, ha iniciado los trámites para dejar el ejército.