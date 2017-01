María Salmerón: "Sentí descanso cuando recibí la noticia"

Tenía que entrar en prisión para cumplir la condena que un juez le había impuesto por negarse a cumplir el régimen de visitas, pero el Gobierno le concedía el indulto parcial. Ha tenido en cuenta el interés del menor de no querer ver a su padre. María Salmerón ha visitado el plató de Espejo público, "sentí descanso cuando recibí la noticia".

Su ex marido fue condenado por malos tratos y la lucha de María con la justicia no ha terminado porque todavía tiene otras tres condenas pendientes por desobedecer el regimen de visitas. "Mi ex marido ha puesto cientos de denuncias. Tiene tiempo y mano", se lamenta.