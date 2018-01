María, hermana de 'El Chicle': "No merece vivir, ni ver la luz del día"

Espejo Público habla en exclusiva con una de las hermanas de 'El Chicle', el asesino confeso de Diana Quer después de 500 días de intensa búsqueda. A la espera de los datos definitivos para determinar si fue asesinada y si sufrió agresión sexual, parte de su familia no duda de la responsabilidad de su José Enrique Abuín.

María recibía al equipo de Antena 3 muy afectada. La mujer cuenta cómo hace años rompió todo tipo de relación con su hermano debido a las graves discusiones que tenían, pero ahora llevar los mismos apellidos le está pesando, hasta el punto de recibir amenazas por las redes sociales.

"Me cae la cara de vergüenza, saber que mató a una niña que tenía la misma edad que mi hijo, su sobrino", añade María. En su testimonio, la hermana de 'El Chicle' se derrumba y no duda en asegurar que su hermano no es un enfermo mental. "Lo único que le deseo es la muerte, lo que sufrió Diana no, el doble o el triple", sentencia.