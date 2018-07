Luis Toubes se defiende en Espejo Público de las acusaciones de estafa

CON 23 AÑOS TIENE UNA FORTUNA DE 39 MILLONES

Se le conoce por varios nombres que seguramente no le gustan: "el niño millonario", "Luisito" y el "pequeño Nicolás de Mallorca". Se le acusa de estafador y de moroso. Luis Toubes tiene una fortuna estimada de 39 millones de euros con apenas 23 años y por vez primera ha visitado un plató de televisión y ha estado en Espejo Público para defenderse de estas acusaciones. "Me dedico a gestionar mi patrimonio. Si estas personas me donaron sus fincas habrá que preguntarles a ellos por qué lo hicieron".