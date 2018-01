La familia de 'El Chicle' pide perdón por todo el daño causado

A la espera de los datos definitivos de la autopsia de Diana Quer, la familia de José Enrique Abuín se pronuncia sobre la responsabilidad de 'El Chicle' en la muerte de la joven. Su padre afirma que se plantea visitarlo en prisión, aunque, tal y como ha confesado, aún no ha recibido ninguna llamada desde el interior de la cárcel.

Por otro lado, la tía de 'El Chicle' relata cómo su vida ha cambiado en tan solo una semana. "No le conozco de nada, no sé como es y no quiero saber más de él", declara la mujer. Un testimonio en el que pide perdón a la familia de Diana Quer por lo que están pasando. "Ojalá lo maten esté donde esté", confiesa la tía haciendo referencia a su sobrino.