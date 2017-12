La exdiputada Anna Balletbò será interventora el 21-D: "Yo no voy a permitir que se influya en la gente, sea del partido que sea"

ERC desconfía del recuento electoral e insinúa un posible pucherazo. Por eso, ha reclutado a 10.600 voluntarios y pretende hacer un recuento paralelo. 'El Mundo' se ha colado en uno de los cursos que imparten a los apoderados. Y una de las instructoras, Silvia Sendra, cargo de Esquerra en el distrito de Gracia, les dice a estos voluntarios que "si la mesa no se aclara con el recuento, llamad a vuestro responsable y él ya hará las recomendaciones para que cuadre. No os preocupéis. Hay cosas que no os puedo explicar".

A todo esto, añaden un posible ciberataque.

Para impedir que se clone la web o que se intenten alterar los resultados provisionales, el centro nacional de inteligencia, el CNI, va a blindar los servidores. Aunque el recuento definitivo es prácticamente imposible de manipular, la principal amenaza es que se alteren los resultados provisionales. Eso generaría desconfianza y algunos llegarían a deslegitimar el escrutinio definitivo. El coronel Baños acaba de explicar en 'Un café con Susanna' cuáles son las principales amenazas.

Además de apoderados, este jueves habrá interventores en las mesas electorales, como Anna Balletbò. ¿Se pueden extralimitar los apoderados para influir en el escrutinio? ¿Cuáles son las instrucciones que se dan? Balletbò asegura que "las instrucciones que se dan es que todo esté en orden".