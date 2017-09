Juana Rivas: "Esta tarde podré llamar a mis hijos según el juez"

Después de diez días sin hablar por teléfono con sus hijos, Juana podrá hablar esta tarde con ellos vía Skype. El juez permite a la mujer llamar diariamente a sus hijos. Se trata de un derecho concedido y en caso de que exista algún problema, el equipo jurídico actuará.

La madre de los menores tiene una conversación pendiente con sus hijos. "Voy a respirar, me voy a tranquilizar y los voy a llamar alegre y les diré que tienen que hacer los deberes, que ante todo tienen que ser felices" adelanta Juana.

El hijo mayor de Juana: "Mi casa es mi madre"

Los hijos de Juana también han sido víctimas de la agresividad y la mala conducta de su padre, Franceso Arcuri. Tal y como relata la mujer, sus hijos han vivido episodios que quedan marcados en sus recuerdos. "Francesco dejó al niño en la calle y era invierno y tenía manga corta. Yo me fui en coche y cuando vuelvo me encuentro a mi hijo con la cara deformada de tanto llorar" revela Juana.

Según Juana, ante tales hechos su propio hijo se decía a si mismo: "¿Qué he hecho yo para que me quiten mi infancia?". El menor siempre ha estado al tanto de todo lo que hacía su madre, "yo le dije que no podía hacer más que sino perdía la legalidad y él me decía siéntate, la próxima vez que vayas a la tele voy a dar una patada y voy a entrar en el directo para que vean que soy yo el que no quiere".