Juan José Cortés, en el aniversario de la muerte de Mariluz: "Debemos seguir luchando por una justicia justa"

ENTREVISTA A JUAN JOSÉ CORTÉS

Juan José Cortés ha charlado en 'Espejo Público' sobre la derogación de la prisión permanente revisable: "Es una causa justa y una reivindicación de los ciudadanos españoles". Se acaban de cumplir 10 años del asesinato de la pequeña Mariluz Cortés, sientiendo su padre que "no me he podido recuperar todavía. Debemos seguir luchando para defender a los más débiles".