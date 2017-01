José María O´Kean: "Es utópico pensar que vamos a salir rápido de la crisis"

Baja el déficit público pero no lo suficiente. Pasamos del 6,84 al al 6,62% del PIB en 2013. Han subido los ingresos por los impuestos, pero no se ha reducido el gasto. Así que los números rojos se han reducido, pero muy poco. Según ha declarado en Espejo Público el catedrático de Economía José María O'Kean, "aunque se nos dice que estamos en la austeridad, estamos en una política expansiva y no podemos olvidar que tenemos un déficit público de casi el 7 por ciento del PIB que es muy alto" Según O`Kean, "el problema es que, si seguimos haciendo ajustes para llegar al 3 por ciento que se nos pide, la economía se nos para como ya nos pasó en 2010 y 2012".

Los datos dicen que la Administración central y la Seguridad Social empeoran sus cuentas y juntas presentan un déficit de casi el cinco y medio por ciento. "La carga social que estamos soportando es muy alta y en ello el estado gasta mucho dinero. Existe un profundo desajuste y el estado lo que intenta es aguantar con esta carga social para que el país no se le vaya subiendo bastante los impuestos. Nuestra economía esta desajustada. Estamos en una transición. El año clave será el 2015 y el 2016, sobre todo", dice o'Kean.

Este catedrático de Economía enfría un tanto los ánimos de aquellos que piensan que la alida a la crisis es ya un hecho claro. "Pensar que vamos a tener una senda rápida de crecimiento, que el paro nos va a bajar al 18 por ciento y que la seguridad social va a empezar a incrementar sus ingresos es utópico. Nuestra salida va a ser lenta pero lo vamos a seguir pasando mal durante algún tiempo".

O`Kean ha pedido medidas verdaderamente determinantes para crear empleo, que es la mayor de las preocupaciones actuales de nuestra sociedad. "Tenemos una economía que genera incentivos que son inciertos. Si queremos crear empleo rápido, habrá que darle una vuelta al mercado laboral. De esta crisis nos sacan los empresarios y las empresas, no el estado contratando gente", sentencia.