Jorge Fernández desvela el secreto de su "cuerpo 10"

Jorge Fernández presenta todos los días el concurso líder de las mañanas en Antena 3, La Ruleta de la Suerte. Además ha visitado el plató de Espejo Público para explicarnos cómo es posible lograr ese "cuerpo 10" que le ha valido aparecer en la portada de la revista Men's Health



"Me gusta el deporte y toda mi vida le he practicado. Lo cierto es que me divierte y si un fin de semana no practico vela, esquí o cojo la bici, me aburro", dice. Jorge Fernández reconoce que "estoy en televisión por casualidad, porque yo soy licenciado en Educación Física". El popular presentador ha reconocido que hay mucho trabajo y esfuerzo detrás de un buen cuerpo. "Un 70 por ciento es la dieta y un 30 el ejercicio físico, pero no me atrevo a dar una dieta porque yo no soy nutricionista".