Haizam Amirah Fernández: "DAESH es una secta asesina del islam"

Haizam Amirah ha definido en Espejo Público a los miembros del DAESH como una "secta. "DAESH surge de una interpretación extrema del islam que no comparten la mayoría absolutísima de musulmanes. Es una parte del islam, pero se puede entender como una secta asesina, como otras que han existido en los 14 siglos del islam. Quieren imponer por la fuerza un puritanismo extremo que tiene sus bases ideológicas en la península arábiga".

Según este analista del Real Instituto Elcano asegura que estos terroristas han llegado a poseer estado propio debido al caos existente en la zona. "Necesitan del caos para instalarse, para avanzar, para buscar un apoyo de lo que ellos consideran un mal menor. Hay que imaginarse cómo debe ser la realidad de esas poblaciones para que en algún momento crean que el DAESH es un mal menor. En Siria hay gente que considera que entre Bashar Al Assad y el DAESH, es mejor el DAESH".

La solución a este grave problema según Haizam Amirah está por combatir a Bashar Al Assad y no unirse a él. "No puede haber una lucha eficaz contra el DAESH estando Bashar Al Assad en el poder en Siria y no secar las fuentes de financiación del extremismo".