Gonzalo Boye, abogado, sobre la jueza Lamela: "Ella criminaliza la actuación de políticos elegidos democráticamente"

Gonzalo Boye, abogado de los exconsellers Meritxell Serret y Toni Comín, habla en 'Espejo Público' del auto de la jueza Lamela.

La jueza Lamela es partidaria de que "no se escinda la causa" y dice que todas la causa debe estar en las mismas manos, pero podrían ser las suyas. Gonzalo Boye discrepa en el escrito de la jueza y asegura que ella misma está "criminalizando la actuación de un Gobierno y de un Parlamento".

Sobre las garantías que le ofrece el Tribunal Supremo, que no les ofrece la Audiencia Nacional, Boye afirma que "hasta el momento el Tribunal Supremo ha discrepado en varias cosas con la jueza Lamela" y añade que cree que "no hay ningún delito y no tendría que estar en ningún juzgado".

El abogado de Meritxell Serret y Toni Comín asegura que "ellos están bien y comprometidos con su defensa y lo que hay que hacer aquí".