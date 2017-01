Francisco Rivera: "Me dicen auténticas barbaridades por Twitter"

El torero Francisco Rivera ha reconocido en una entrevista en Espejo Público que se ha mantenido un poco al margen de la polémica que se ha generado por las palabras de su compañero de profesión, Jesulín de Ubrique en las que arremetía duramente contra los antitaurinos que insultaban desde las redes sociales, aunque "entiendo perfectamente a Jesulín".

Sin embargo, el torero ha reconocido que recibe frecuentemente comentarios injuriosos, amenazas e insultos en su Twitter sencillamente por el hecho de ser torero. "Me dicen auténticas barbaridades por Twitter y es una pena, porque se trata de un instrumento que te acerca a la gente, pero hay mucho cobarde escondido". "Estoy todo el día bloqueando porque se aprovechan del anonimato para insultar, amenazar y decir cualquier barbaridad de manera impune", asegura.

Según Francisco Rivera, "respeto a todos los que no le gusten los toros, pero no tolero que se nos insulte. Con respeto se puede hablar de todo. Raro es el día que no reciba un mensaje ofensivo".