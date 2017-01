ha escrito "El club de las perfectas divorciadas"

Divorciarse no es fracasar. Es lo que nos dice Ana Rodríguez, en su libro "El club de las perfectas divorciadas". La ex mujer de José Bono ha asegurado en una entrevista en Espejo público que "nunca he sido Ana Bono, siempre he sido Ana Rodríguez". En su libro, contado desde un punto de vista optimista, da claves de cómo superar un divorcio. "El matrimonio tiene fecha de caducidad, pero una ex es para toda la vida", sentencia.