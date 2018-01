Antonio Nogales: "El 90% de los pedrereños están avergonzados"

El pueblo de Pedrera asiste en sus últimos días a unas revueltas donde vecinos vuelcan un coche que pertenece a una familia de nacionalidad rumana por una pelea anterior. Los altercados sucedieron de madrugada hasta que a las cinco de la mañana la autoridad se personó en la calle para detener los hechos delictivos.

El alcalde de la localidad sevillana no entiende cómo han llegada hasta ese punto pero afirma que no es toda Pedrera la que está en contra del clan rumano, sino todo lo contrario, se trata de un grupo determinado y asegura que en "no hay problema de convivencia ni de civismo".

Los motivos de la revuelta, según Antonio Nogales, "son por intereses, falsos rumores y una convocatoria que por Facebook". Además, el alcalde se defiende ante un audio en tono irónico donde se aprecia su voz decir “¿vamos a las casa y los echamos o cómo?”.