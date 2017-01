Bosch: "España no nos roba. Estamos contra la independencia"

Josep Ramón Bosch es el promotor y portavoz de Societat Civil Catalana una plataforma contraria a la secesión que se acaba de presentar en Barcelona. En su presentación ha desbordado las espectativas desbordando el aforo del teatro Victoria y consiguiendo hasta 8.000 firmas para un manifiesto que proclama que "Cataluña no está oprimida. Y que los secesionistas pretenden convertir a algunos catalanes en extranjeros en su tierra".

"Hemos creado esta plataforma con el fin de dar voz a una mayoría social de catalanes que no está por la independencia y para movilizarles de que salgan a la calle para explicar al resto que nos sentimos catalanes y españoles. España no nos roba y queremos que el resto de España lo sepa. Queremos decir muy alto que no estamos por la independencia", ha declarado a los micrófonos de Espejo Público José Ramón Bosch.

El promotor de Societat Civil Catalana afirma sentirse "catalán y catalanista y profundamente español". Asegura que, hasta ahora no ha salido a la calle pero "cuando te quieren romper tu país, expulsar de tu patria y hacer extranjero en tu tierra, te planteas que hasta aquí hemos llegado". Esta plataforma se desmarca de cualquier vinculación política, aunque entre sus firmantes hay diputados del PP, PSOE, Ciutadans o Vox, por ejemplo. "No somos un movimiento político, solo estamos en contra de la independencia que no queremos ni nos interesa".