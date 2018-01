Juan Ignacio Zoido, Ministro del Interior de España, también se ha pronunciado acerca de la prisión permanente revisable: "Aquellos que cometan atrocidades deben ser penados". En contraposición, Pablo Iglesias asegura que no se debe legislar en caliente.

Por su parte, Antonio del Castillo valora la desaparición de su hija: "Me parece muy grave condenar a una familia a no poder enterrar a su hija porque un individuo no quiera decirlo".