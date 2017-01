Alfonso Guerra: "Viviré de mi pensión, la puerta giratoria no se creó para mí"

Lo ha vivido todo en los últimos cuarenta años de nuestro país. Alfonso Guerra deja el Congreso de los Diputados y abandona la política. Antes de marcharse ha hablado con Espejo Público sobre diferentes asuntos del pasado y el futuro. "El parlamento va a ser muy diferente porque va a haber mucha igualdad entre los partidos políticos. Va a ser difícilmente gobernante y quizá los que han estado jaleando una lucha contra el bipartidismo, sientan nostalgia del bipartidismo. Ahora no se vislumbra que el Parlamento vaya a ser mejor en el futuro", asegura.

Según el histórico dirigente socialista, el desapego por los políticos se debe a que "el discurso no va acompasado a una acción semejante al discurso. la democracia es una flor muy delicada que hay que cuidar todos los días. Disparar contra la democracia es pegarse un tiro en el pie". Sobre su partido, el PSOE, Guerra no cree que haya "una lucha" por el poder en el partido. "Hay que tener cautela, porque igual no es una realidad lo que se dice en la prensa".

En cuanto a su futuro, Alfonso Guerra asegura a espejo público que vivirá de su pensión. "Viviré de la pensión. Cuando se creó la puerta giratoria, no se creó para mí. Me gusta pasear y leer. Tengo mucho que hacer y algo que escribir"