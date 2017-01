TOP DANCE - SEGUNDA GALA CASTING

Claudia Rodríguez baila una versión de 'Fly me to the moon' interpretada por Bustamante y Yannick Bovy. Su técnica de clásico resulta efectiva y logra convencer al 70% del público. Sin embargo, el jurado termina negándole una plaza en la academia de 'Top Dance' en uno de los veredictos más reñidos de los castings.