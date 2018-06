CON EL MONAGUILLO

El Monaguillo sigue jugándose su renovación para la próxima temporada de 'El Hormiguero 3.0' y, por eso, ha querido montar una gran juerga en el programa con Salvador Sobral. El artista y el colaborador lo han dado todo para que Pablo Motos esté totalmente convencido de que El Monaguillo debe continuar. ¡The show must go on!