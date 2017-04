CON MARRON

Nuestro científico Marron no deja de sorprendernos cada noche y esta no iba a ser menos. El colaborador ha venido con un experimento muy especial, a pesar de que a Lolita no le haya hecho mucha gracia. Nuestro científico nos ha traído diferentes tipos de mantis, pero cuando Marron le ha enseñado su insecto favorito, ¡Lolita, aterrada, ha salido corriendo del plató!