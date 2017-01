El sexy baile de Pilar Rubio y las confesiones de Mercedes Milá, entre lo mejor de la semana de 'El Hormiguero 3.0'

Pilar Rubio sube la temperatura del plató de 'El Hormiguero' convertida en una sexy Beyoncé

Pilar Rubio quería estar a la altura de la visita de esta noche. El jurado de 'Tu cara me suena' ha venido a 'El Hormiguero 3.0' y, nuestra colaboradora más valiente, ha aprovechado esta visita para interpretar, en vivo y en directo, el 'Single Ladies' de la grandísima Beyoncé. ¡Dale al play para ver lo bien que lo ha hecho!

Mercedes Milá se confiesa nudista y "guarrísima"

Pablo Motos ha puesto a Mercedes Milá en un compromiso y ha hecho que confiese su pasión por el nudismo en las playas. No todo ha quedado ahí, Mercedes piensa que ella es "guarrísima", si quiere tirarse un pedo se lo tira. ¡Di que sí Mercedes!

Chenoa: "Pilar Rubio me ha aconsejado que me quite las bragas"

Menudo arranque de programa hemos tenido. Àngel Llàcer ha sacado a relucir el secreto mejor guardado de Chenoa. Este no era otro que el bombazo de que la cantante ha venido a nuestro programa sin ropa interior. Además, esto no ha sido por casualidad, si no que Pilar Rubio se lo ha aconsejado, porque su vestido era muy, muy apretadito.

Cómo saltar por el tejado de un edificio en llamas a otro

Nuestra última superviviente, Patricia Montero, se ha propuesto enseñarnos cada semana cómo sobrevivir a situaciones peligrosas, que podemos vivir en cualquier momento de nuestra vida. En esta ocasión, Patricia nos ha enseñado cómo saltar de un edificio a otro, por el tejado. ¡Menudo peligro!

La pregunta que Vicente Vallés le haría a Donald Trump

Vicente Vallés, uno de los mejores periodistas del panorama actual, nos ha contado cómo ha vivido el nombramiento de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de América. Además, Pablo Motos le ha dado la oportunidad de que exprese qué noticia le haría a Trump si le tuviera delante.

