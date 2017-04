Pilar Rubio: De su primer encuentro con Sergio Ramos a la mayor sorpresa en El Hormiguero

Sergio Ramos apareció detrás de Pilar Rubio con una guitarra en El Hormiguero y cantándole una canción al ritmo de flamenco dejó sin palabras a su pareja. La chica de los retos del El Hormiguero no pudo contener la emoción y acabó fundiéndose en un apasionado beso con el futbolista del Real Madrid.

El bonito mensaje de Pilar Rubio a Sergio Ramos tras la gala The Best

Pilar Rubio es toda una romántica. Por eso, no ha dudado en dejarle un bonito mensaje a su chico, Sergio Ramos, horas después de acudir junto a él a la Gala The Best, y dejarnos a todos con la boca abierta con su espectacular estilismo.