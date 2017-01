Pablo Motos:'Ni en mis sueños más salvajes pensé llegar a los 1000 programas de El Hormiguero'

¿Qué supone llegar a los 1.000 programas de ‘El Hormiguero 3.0’?

Pues es una sensación muy interesante, no sé por qué los números redondos tienen la capacidad de hacerte sentir que has llegado a alguna meta. En cualquier caso lo importante es que nos sentimos muy felices de cada segundo de ‘El Hormiguero 3.0’ y que lo estamos disfrutando a tope.



¿Te lo imaginabas cuando empezasteis?

Por supuesto que no, cuando empezamos lo único que veíamos era un sueño inalcanzable.... Un mundo paralelo en el que fuese normal que saliesen dos hormigas de debajo de la mesa y en el que nadie se asombrase de que al lado de un invitado VIP apareciese un súper héroe como el hombre de negro. Cuando sueñas nunca sabes si vas a alcanzar el objetivo, lo que sí que sabes es que al menos durante la lucha conquistarás la felicidad.

¿Cómo definirías ‘El Hormiguero 3.0’?

Es un homenaje al optimismo…

¿Cómo surgió la idea de crear este programa?

Nos ofrecieron la posibilidad, y dio la casualidad de que yo estaba almacenando sin saber muy bien por qué algunos experimentos que me parecían un espectáculo visual maravilloso… El resto surgió después de cientos de horas de soñar despiertos y sin límites… Creo que esa es la diferencia de ‘El Hormiguero 3.0’ con otros programas, se nota mucho nuestro espíritu de no poner límites a las cosas…



¿En algún momento esperabas el éxito que está teniendo?

Ni en mis sueños más salvajes, pensé jamás que funcionaría tan bien…

¿Qué te parece que se haya exportado a otros países como China, Francia… y que a Will Smith le guste tanto que lo quiera hacer en Estados Unidos?

Pues imagínate, me pinchan y no sangro…. Estoy más que feliz (risas).

¿El humor de ‘El Hormiguero 3.0’ es tan internacional?

De hecho creo que en sitios como EE.UU. se entiende incluso mejor que aquí. En China está siendo un éxito porque, aunque su personalidad es muy distinta a la nuestra, son muy curiosos y quieren saber el porqué de todo… En Portugal, la gente ya veía el de España, así es que cuando hemos llegado ya conocían el código…



¿Cuáles han sido tus mejores momentos al frente del programa hasta ahora?

Cuando alguien en la calle o en un restaurante me ha dicho que estaba deprimido y el programa le ha alegrado, por ejemplo, ese es un regalo que no tiene precio, porque en esos momentos te sientes útil, y no hay ninguna felicidad superior a esa.



¿Qué diez invitados elegirías entre todos los que han visitado el plató del programa?

Mis invitados son mis huéspedes y no quiero ser descortés eligiendo solo a diez… (risas).





¿Cuál te ha sorprendido más?

Pues han sido muchos…. Jean Reno me gusta muchísimo, cuando les ves entiendes la expresión “Saber estar”. De mayor, me gustaría ser como él (risas).



¿A quién te gustaría llevar al plató que todavía no ha ido?

Pues hay un montón de gente… aspiramos a traer a los mejores del mundo en todo, a si es que fíjate si me falta gente…



Algunos invitados como Santiago Segura o Mario Vaquerizo ahora son

colaboradores ¿Qué invitado internacional te gustaría tener como colaborador?

A Obama (risas).



En el programa hacéis muchas locuras, pero… ¿Qué te falta por hacer?

Todos lo que voy a hacer la semana que viene es nuevo… las locuras son como la saliva, no se acaban.